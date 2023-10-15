Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, через свой регулярный выпуск на платформе Substack, вынес на обсуждение серьезный вопрос о возможной атаке со стороны Израиля на город Газа. По его размышлениям, подразумевается, что планируется налет американских авиабомб JDAM с целью полного разрушения этого ближневосточного населенного пункта. Ожидается, что такое военное воздействие может иметь место в период с 15 по 16 октября.

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Журналист Херш, известный своими глубокими исследованиями, описывает, что данная атака с применением JDAM запланирована на предстоящее воскресенье или понедельник, при условии успешной эвакуации горожан из Газы. Этот воздушный удар будет следовать немедленному наземному вторжению сил Израиля.

Предварительно была замечена масштабная мобилизация подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по всей стране, и военные готовятся к следующим этапам военных операций, в которых основное внимание уделяется наземным действиям.

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Следует отметить, что Израиль уже предупредил о широкомасштабных ударах по сектору Газа, направленных на объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС.