“Мы наблюдаем явные проявления изнуренности и неустойчивости у наших партнеров, которые, вероятно, стремятся уйти от актуальной военной ситуации”

Сергей Марченко, министр финансов Украины, выразил обеспокоенность из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников, в соответствии с информацией, полученной агентством Reuters. Он высказал следующее мнение: "Мы наблюдаем явные проявления изнуренности и неустойчивости у наших партнеров, которые, вероятно, стремятся уйти от актуальной военной ситуации". Он также отметил, что данная динамика может быть связана с предстоящими выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент, подчеркивая воздействие геополитических изменений.

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Марченко подчеркнул, что Украина вынуждена вдвое интенсивнее работать над переговорами по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее Reuters сделал акцент на том, что Киев продолжит зависеть от финансовой поддержки со стороны западных стран в ближайшем будущем, несмотря на дополнительные доходы от налогов и возможность привлечения внутренних кредитов.

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Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, выразил обвинения в провалах контрнаступления Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что длительные поставки оружия могли повлиять на ход операций, проводимых Киевом.