В других частях Украины объявили воздушную тревогу

Серия взрывов произошла в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Эту информацию донесло украинское издание "Общественное" через свой Telegram-канал. В других частях Украины, включая Днепропетровскую, Николаевскую, Полтавскую и Харьковскую области, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева, объявили воздушную тревогу.

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Ранее главный пресс-секретарь командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо призвал всех граждан, подлежащих воинской мобилизации, явиться в военкоматы для обновления своих личных данных.

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А 14 октября глава местной военной администрации Херсона Роман Мрочко дал предупреждение о громких взрывах, прогремевших в центре города, и призвал местных жителей найти безопасные места для укрытия.