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Международный аэропорт Алеппо пришел в негодность после серии разрушительных ракетных атак, нанесенных Израилем. Это непоправимые потери для сирийской инфраструктуры, как сообщило Министерство Обороны Сирии в заявлении для РИА Новости.
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Согласно официальным данным, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября, около 23:35. Израильские военные осуществили воздушные удары по международному аэропорту Алеппо, что привело к катастрофическим материальным убыткам и полному парализованию функционирования аэропорта.
Примечательно также, что подобные атаки были зафиксированы ранее в Сирии и были объявлены Армией Обороны Израиля.
Следует отметить, что эти атаки произошли вскоре после анонса официального визита главы Министерства Иностранных Дел Ирана, Хосейна Амир-Абдоллахиана, в Сирию. Визит запланирован на ближайшие дни и привлек большое внимание мировых медиа.
Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Стефан Дюжаррик, подчеркнул, что приостановка работы аэропортов Дамаска и Алеппо негативно сказывается на гуманитарной авиаслужбе ООН, что создает дополнительные вызовы для оказания помощи тем, кто нуждается в гуманитарной поддержке.