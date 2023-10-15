Удары Израиля вывели из строя международный аэропорт в Сирии

Международный аэропорт Алеппо пришел в негодность после серии разрушительных ракетных атак, нанесенных Израилем. Это непоправимые потери для сирийской инфраструктуры, как сообщило Министерство Обороны Сирии в заявлении для РИА Новости.

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Согласно официальным данным, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября, около 23:35. Израильские военные осуществили воздушные удары по международному аэропорту Алеппо, что привело к катастрофическим материальным убыткам и полному парализованию функционирования аэропорта.

Примечательно также, что подобные атаки были зафиксированы ранее в Сирии и были объявлены Армией Обороны Израиля.

Следует отметить, что эти атаки произошли вскоре после анонса официального визита главы Министерства Иностранных Дел Ирана, Хосейна Амир-Абдоллахиана, в Сирию. Визит запланирован на ближайшие дни и привлек большое внимание мировых медиа.

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Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Стефан Дюжаррик, подчеркнул, что приостановка работы аэропортов Дамаска и Алеппо негативно сказывается на гуманитарной авиаслужбе ООН, что создает дополнительные вызовы для оказания помощи тем, кто нуждается в гуманитарной поддержке.