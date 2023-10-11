США выделят новый пакет военной помощи Украине

США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи в общей сумме 200 миллионов долларов. Этот пакет включает в себя значительное количество боеприпасов для артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Информацию об этом обнародовал глава Пентагона, Ллойд Остин, в рамках заседания контактной группы, предназначенной для поддержки Украины.

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В контексте этой помощи американская сторона сообщила о поставках боеприпасов AIM-9M для новой системы ПВО, а также боеприпасов для артиллерии, высокоточных боеприпасов, противотанковых средств и оборудования, необходимого для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Глава Пентагона также подчеркнул, что общая сумма военной помощи США Украине, учитывая этот новый пакет, достигнет порядка 43,9 миллиарда долларов.

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Интересно отметить, что ранее возникло предложение в США перераспределить часть военной помощи, которая изначально была предназначена для Украины, в пользу Израиля. Сенатор Джош Хоули выразил мнение, что в данный момент Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой, что обусловило это предложение.