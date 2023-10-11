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Армия обороны Израиля нанесла удар по Исламскому университету в секторе Газа
ЦАХАЛ нанес удар по Исламскому университету в секторе Газа

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Израильская армия (ЦАХАЛ) успешно провела операцию в секторе Газа, нацеленную на источник террористической активности - Исламский университет. Данное решительное действие имело за цель ликвидацию важного оперативного и военного центра, принадлежащего организации ХАМАС.

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Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Исламскому университету, который в течение длительного времени служил как тренировочный лагерь для военной разведки ХАМАС, а также как место разработки и производства оружия, используемого в террористических актах. Кроме того, университет был использован для сбора средств на терроризм через проведение университетских конференций.

Следует отметить, что Исламский университет поддерживал тесные связи с высшим руководством ХАМАС. Эта операция составила часть обширной кампании ЦАХАЛ в секторе Газа, направленной на обеспечение национальной безопасности.

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Кроме того, ранее ЦАХАЛ также сообщил об обстреле израильского блокпоста у границы с Ливаном, где неизвестные атаковали военный пост с использованием противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

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