Норвегия предоставит многомиллионную помощь Украине

Норвегия выделяет значительные средства для разминирования территории в Украине. Согласно официальному заявлению МИДа королевства, правительство Норвегии приняло решение предоставить дополнительные 200 миллионов норвежских крон, что эквивалентно приблизительно 19 миллионам долларов США, на проведение операций по зачистке от мин и других подрывных устройств.

реклама

Это решение вписывается в общемировые усилия по поддержке Украины в условиях военного конфликта. Следует также отметить, что ранее Великобритания объявила о предоставлении Киеву нового крупного пакета военной помощи. На предстоящей встрече Контактной группы в Брюсселе, министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, планирует официально объявить о выделении более 100 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 122 миллионов долларов США. Эта помощь будет предоставлена Великобританией и ее союзниками.