Власти заявили о сохранении текущего уровня налогов для нефтяников

Власти России планируют оставить текущие налоговые ставки для компаний в нефтяной отрасли. Это важное заявление было сделано в ходе "Российской энергетической недели" вице-премьером России, Александром Новаком, и получило широкое освещение от агентства ТАСС.

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По словам Новака, на данный момент правительство не рассматривает вариант повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации расходов бюджета. Он подчеркнул, что все эти вопросы будут рассмотрены при втором чтении бюджета, и это будет сделано без увеличения налоговой нагрузки на нефтяные компании.

Кроме того, российские власти приняли решение восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Поднятие коэффициента по демпферу с 0,5 до 1, позволит удвоить компенсации нефтеперерабатывающим заводам за убытки при продаже топлива на внутреннем рынке.

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Это важное решение будет способствовать насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и сокращению разрыва между ценами на топливо для внутреннего и экспортного рынков, как подчеркнул Александр Новак. Он подчеркнул важность этой системной меры для всех участников рынка и для потребителей.