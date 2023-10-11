Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35

Современные модификации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 могут быть подвергнуты модернизации, включая установку новых двигателей ПД-35. Об этом министру обороны России, Сергею Шойгу, доложил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА), генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Эту информацию передало агентство ТАСС.

реклама

Сергей Шойгу провел личную проверку выполнения государственного оборонного заказа на предприятии "Авиастар" в Ульяновске. В этом мероприятии также принял участие Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который представил информацию о прогрессе плановых работ по модернизации самолетов Ан-124-100.

В Министерстве обороны подчеркнули, что Сергей Шойгу был проинформирован о возможности оснащения Ан-124-100 новыми двигателями, включая Д-18Т и ПД-35.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, в ходе посещения предприятия, Шойгу официально объявил о решении заменить легкие транспортные самолеты Ан-72 и Ан-26 новой модификацией, что является значимым шагом в современной военно-транспортной авиации.