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Современные модификации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 могут быть подвергнуты модернизации, включая установку новых двигателей ПД-35. Об этом министру обороны России, Сергею Шойгу, доложил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА), генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Эту информацию передало агентство ТАСС.
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Сергей Шойгу провел личную проверку выполнения государственного оборонного заказа на предприятии "Авиастар" в Ульяновске. В этом мероприятии также принял участие Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который представил информацию о прогрессе плановых работ по модернизации самолетов Ан-124-100.
В Министерстве обороны подчеркнули, что Сергей Шойгу был проинформирован о возможности оснащения Ан-124-100 новыми двигателями, включая Д-18Т и ПД-35.
Кроме того, в ходе посещения предприятия, Шойгу официально объявил о решении заменить легкие транспортные самолеты Ан-72 и Ан-26 новой модификацией, что является значимым шагом в современной военно-транспортной авиации.