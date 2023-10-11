Система ПВО обнаружила украинский БПЛА на подлете к столице российского региона

Система противовоздушной обороны (ПВО) региона активно отслеживала беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближающийся к Брянску. Эту важную информацию озвучил глава Брянской области, Александр Богомаз, через свой Telegram-канал. В соответствии с высшими стандартами безопасности, силы Министерства обороны (МО) успешно предотвратили приближение БПЛА к столице российского региона, обеспечив его надежное уничтожение. Весьма обнадеживающим является тот факт, что данный инцидент не повлек за собой ни ущерба для инфраструктуры, ни угрозы для жизни граждан.

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Следом, представители средств массовой информации получили официальное подтверждение обнаружения и успешного уничтожения беспилотного летательного аппарата со стороны Министерства обороны. Представители этого ведомства уточнили, что инцидент имел место около 10:00 по московскому времени.

Александр Богомаз выразил признательность оперативным и экстренным службам за быструю и эффективную реакцию на события и подчеркнул высокую значимость работы наших защитников.

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Важно отметить, что ранее вечером 10 октября, БПЛА, принадлежащий категории самолетов с реактивными двигателями, упал на территорию ИК-2 в Брянской области. Несмотря на разрушение БПЛА, взрывчатка С-4 весом 500 граммов, снабженная поражающими элементами из подшипников, не сработала. Атака также была повторена 11 октября.