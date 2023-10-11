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В сентябре 2023 года на Московской бирже зарегистрирован значительный прирост интереса со стороны розничных инвесторов к облигациям, достигнув рекордных 273 миллиарда рублей. Это увеличение составило 25 процентов в сравнении с предшествующими периодами и стало заметным явлением на российском финансовом рынке. Информацию об этом предоставило издание "Ведомости".
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Этот подъем интереса к облигациям среди физических лиц объясняется увеличением доходности облигаций. Повышение доходности стало следствием роста процентных ставок в российской экономике, и этот рост был вызван изменением ключевой ставки Банка России.
К настоящему моменту средняя доходность корпоративных облигаций к 10 октября составляет 13,5 процента, и облигации федерального займа (ОФЗ) предоставляют доход в диапазоне от 11,8 до 12,8 процента, как указывается в статье. На заметку, максимальная прибыльность рублевых вкладов в топ-10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, к концу сентября достигла уровня 10,2 процента, согласно данным Центрального банка.
Станислав Боженко, аналитик из Telegram-канала "Мои инвестиции", подтверждает, что в настоящее время доходность качественных корпоративных облигаций на горизонте 1–2 лет становится более привлекательной, чем многие банковские депозиты. К тому же, он напоминает, что облигации предоставляют инвесторам более гибкий инструмент управления средствами.
Стоит отметить, что облигации, также известные как бонды, представляют собой ценные бумаги, предоставляющие право их владельцам получать определенный доход в оговоренные сроки. Приобретая облигацию, инвестор получает возможность получения процентов и возврата ссуды, что делает их привлекательным инвестиционным инструментом.