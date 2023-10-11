Физлица в России рекордно закупились облигациями

В сентябре 2023 года на Московской бирже зарегистрирован значительный прирост интереса со стороны розничных инвесторов к облигациям, достигнув рекордных 273 миллиарда рублей. Это увеличение составило 25 процентов в сравнении с предшествующими периодами и стало заметным явлением на российском финансовом рынке. Информацию об этом предоставило издание "Ведомости".

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Этот подъем интереса к облигациям среди физических лиц объясняется увеличением доходности облигаций. Повышение доходности стало следствием роста процентных ставок в российской экономике, и этот рост был вызван изменением ключевой ставки Банка России.

К настоящему моменту средняя доходность корпоративных облигаций к 10 октября составляет 13,5 процента, и облигации федерального займа (ОФЗ) предоставляют доход в диапазоне от 11,8 до 12,8 процента, как указывается в статье. На заметку, максимальная прибыльность рублевых вкладов в топ-10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, к концу сентября достигла уровня 10,2 процента, согласно данным Центрального банка.

Станислав Боженко, аналитик из Telegram-канала "Мои инвестиции", подтверждает, что в настоящее время доходность качественных корпоративных облигаций на горизонте 1–2 лет становится более привлекательной, чем многие банковские депозиты. К тому же, он напоминает, что облигации предоставляют инвесторам более гибкий инструмент управления средствами.

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Стоит отметить, что облигации, также известные как бонды, представляют собой ценные бумаги, предоставляющие право их владельцам получать определенный доход в оговоренные сроки. Приобретая облигацию, инвестор получает возможность получения процентов и возврата ссуды, что делает их привлекательным инвестиционным инструментом.