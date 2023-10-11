Столтенберг предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

НАТО принял непоколебимую позицию и готов к решительным мерам в случае подтверждения "намеренной атаки" на газопровод Balticconnector, который строится между Финляндией и Эстонией. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, выразил эту позицию в эксклюзивном интервью РИА Новости.

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Со слов Столтенберга, "В случае подтверждения намеренных действий, ответ от НАТО будет однозначным и решительным." Эти суровые слова были произнесены главой альянса в рамках его визита в Брюссель, где проходит двухдневный саммит глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

Инцидент, который вызвал такой ответ, произошел 8 октября, когда работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки газа в центральной части Финского залива. Это столкновение событий привело к резкому подъему цен на природный газ в Европе, который увеличился на 8,8 процента и достиг отметки в 40 евро за мегаватт-час.

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Balticconnector, имеющий длину 77 километров и способность перекачивать до 2,6 миллиарда кубометров газа ежегодно, простирается по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Этот газопровод обеспечивает поставки природного газа из латвийских хранилищ в Финляндию.