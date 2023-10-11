Российские компании заплатят за поставки дешевой электроэнергии в Китай

Российский оператор по экспорту электроэнергии, известный как "Интер РАО", предлагает стратегическое улучшение рентабельности своих поставок в Китай, исходя из новых изменений в энергетическом регулировании. По информации, представленной в материале "Коммерсантъ", маржинальность экспорта электроэнергии в Китай ограничена всего пятью процентами, остальная прибыль направляется на снижение стоимости электроэнергии для потребителей на Дальнем Востоке России. Однако внезапное введение 7-процентной пошлины с 1 октября, обусловленное текущим курсом рубля, делает поставки несостоятельными для "Интер РАО".

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В этой связи оператор стремится к тому, чтобы фактическая величина пошлины вычиталась из субсидий, выделяемых российским компаниям в регионе, что позволило бы экономить на внутреннем рынке энергии. Инсайдеры утверждают, что данное предложение нашло поддержку в Министерстве энергетики России, и вице-премьер Александр Новак намерен вынести эту инициативу на ближайшее заседание регулятора энергетического рынка.

Павел Сниккарс, заместитель главы Минэнерго, в своем письме Александру Новаку подчеркнул, что пересмотр условий способствовал бы сохранению и, возможно, даже увеличению экспорта в Китай. Нельзя забывать, что Китай остается одним из крупнейших рынков для российской электроэнергии, при этом объем поставок в 2022 году достиг рекордных 4,7 миллиарда киловатт-часов. Однако в августе экспорт снизился из-за дефицита на Дальнем Востоке.

Тем не менее Павел Сниккарс предостерегает от полной остановки поставок электроэнергии в Китай, так как это может увеличить стоимость электроэнергии для внутренних потребителей, а также вызвать международные конфликты. Пекин стремится сохранить поставки из-за их важного влияния на китайскую энергетическую систему, но не готов повысить закупочную стоимость до уровня пошлины.

В конце сентября "Интер РАО" попытался договориться о повышении стоимости поставок электроэнергии для Китая, чтобы компенсировать убытки, однако не добился успеха и решил продолжить поставки.

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Сергей Сасим, директор Центра исследований в области электроэнергетики ВШЭ, отмечает, что утрата китайского рынка для России была бы стратегической ошибкой, которая также повысила бы цены для оптовых потребителей на 8-10 процентов. В свете этого он предлагает различные варианты решения проблемы, включая снижение субсидий или вывод поставок электроэнергии из-под действия пошлин.