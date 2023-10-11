Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

Глава Федеральной Службы Безопасности России, Александр Бортников, выразил серьезную обеспокоенность в отношении планов украинской военной разведки и ее британских наставников, направленных на осуществление диверсий против российских атомных электростанций (АЭС). По его оценке, такие действия следует квалифицировать как акты ядерного терроризма. Это заявление было сделано в ходе беседы с корреспондентами агентства ТАСС.

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Александр Бортников отметил, что, согласно его мнению, стратегические планы, разрабатываемые Лондоном и Киевом с целью атаки на российские АЭС, приводят к повышению уровня террористической угрозы. Это, в свою очередь, требует от мирового сообщества разработки и применения новых стратегий и методов в борьбе с такого рода угрозами.

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В августе текущего года Федеральной Службой Безопасности была проведена успешная операция по задержанию членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые планировали осуществить атаки на атомные электростанции в Смоленске и Курске. Отметим, что эти диверсанты были обучены спецназом британской армии и сумели аварийно остановить работу энергоблока №2 на Курской АЭС. В свете этих событий глава ФСБ России подчеркнул, что действия Киева и Лондона следует рассматривать как акты ядерного терроризма, что подчеркивает серьезность их последствий и уровень угрозы для безопасности региона и мира в целом.