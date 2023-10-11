ВСУ пожаловались на российские среднекалиберные орудия

Сотрудники Вооруженных сил Украины выразили глубокую тревогу в связи с наступлением российских военнослужащих с применением среднекалиберных орудий, которые приносят серьезные неприятности украинским военнослужащим. Об этом сообщает респектабельное издание Business Insider.

реклама

По данным, полученным из источников внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ), 30-мм автоматические пушки 2А42 советской производства наносят непропорциональный вред украинским солдатам. Снаряды, выпущенные из этих орудий, смонтированных на боевых машинах пехоты, могут серьезно поранить или увечить военнослужащих.

Эксперты подчеркивают, что в городской обстановке такие высококачественные пушки играют ключевую роль, обеспечивая поддержку собственной пехоте и подавляя противников. Это вооружение, несомненно, способно даже противостоять танкам.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее известный американский обозреватель из публикации 19FortyFive, Дэвид Хамблинг, охарактеризовал российский беспилотный дрон-камикадзе "Ланцет" как одно из наиболее эффективных орудий в арсенале. Этот беспилотник имеет способность атаковать разнообразные цели, включая главные боевые танки и стоящие на авиабазах воздушные суда.