Названы возможные темпы роста ВВП в России

К концу 2023 года ожидается, что темпы роста ВВП России увеличатся и составят примерно 2,5 процента. Этот значительный рост объясняется несколькими ключевыми факторами, включая низкую степень безработицы и заметное увеличение реальных зарплат населения. Эти данные были представлены Алексеем Корниловым, инвестиционным стратегом компании ВТБ Мои Инвестиции, который ссылается на инвестиционную стратегию брокера на четвертый квартал.

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Корнилов также предсказывает, что рост ВВП может даже превысить отметку в 2,5 процента благодаря исторически низкой безработице и росту реальных зарплат населения, и составит около 10 процентов.

Он также отмечает, что глобальный спрос способствует увеличению цен на сырьевые товары, включая нефть марки Brent, которая уже приближается к максимумам текущего года. Важно также отметить существенное снижение дисконта на российскую нефть Urals.

Индекс Московской биржи продемонстрировал значительную доходность, составляющую около 45 процентов с начала текущего года, и при учете дивидендов она поднимается на уровень около 50 процентов. По прогнозам, на протяжении следующих 12 месяцев ожидается, что совокупная доходность Индекса Московской биржи (с учетом дивидендов) может составить примерно 20-25 процентов и достичь отметки в 3483 пункта.

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Предварительные оценки аналитиков Международного валютного фонда свидетельствуют о повышении прогноза роста российской экономики на 2023 год до 2,2 процента. Эти данные говорят о благоприятной экономической перспективе для России в ближайшем будущем.