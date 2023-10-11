В составе забрасываемых с Украины в Россию ДРГ оказались члены ИГ

В эксклюзивном заявлении, сделанном директором Федеральной службы безопасности России, Александром Бортниковым, обнародована тревожная информация о действиях членов "Исламского государства" и других международных террористов. Эти группы формируют диверсионно-разведывательные подразделения, которые тайно пересекают границу с Украиной и вторгаются в Россию с целью осуществления нападений и терактов. Директор Бортников раскрыл это разоблачение в эксклюзивном интервью агентству РИА Новости.

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По его утверждению, Запад активно содействует перемещению террористов в зону украинского конфликта, что создает серьезную угрозу для России. Свидетельством этому является участие бойцов из "Исламского государства" и аналогичных экстремистских организаций в боях на стороне украинских ичкерийских и крымско-татарских подразделений. Они также интегрируются в диверсионно-разведывательные группы, которые беспрепятственно проникают на российскую территорию.

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Предостережение Александра Бортникова приобретает особую важность, учитывая ранее сообщенные им данные о присутствии на Украине 13 частных военных компаний из Европы и девяти иностранных военизированных формирований, активно участвующих в конфликте и поддерживающих враждебное отношение к России. Эта информация свидетельствует о нарастающей угрозе для национальной безопасности России и требует немедленных мер предосторожности.