Украина получит новый крупный пакет военной помощи от Запада

На заседании Контактной группы, которое прошло в столице Бельгии, Брюсселе, министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, объявил о существенной военной поддержке Украине. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Великобритании, эта помощь оценивается в более чем 100 миллионов фунтов стерлингов, что приближается к сумме в 122 миллиона долларов.

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Основной источник этого финансирования - Международный фонд поддержки Украины (IFU), в котором активно участвуют Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва. Согласно официальному заявлению Министерства обороны Великобритании, этот новый военный пакет помощи Украине будет объявлен сегодня, в тот же день, когда было сделано это заявление.

Средства, выделенные из этого финансового пакета, будут направлены на несколько важных целей, включая разминирование и обеспечение безопасности минных полей, техническое обслуживание боевой техники и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных инфраструктурных объектов. Важным компонентом помощи будут поставки оборудования для создания мостов и переправ, а также инженерной техники.

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Следует отметить, что Великобритания ранее также выделила 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Эти средства будут направлены на поддержку ООН и благотворительных организаций, предоставляющих помощь в виде укрытия и теплой зимней одежды. Кроме того, часть этой суммы будет использована для обеспечения домохозяйств электроэнергией.