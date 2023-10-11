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Член политбюро ХАМАС Мердави: атака на Израиль — ответ на готовящуюся операцию
ХАМАС назвало атаку на Израиль ответом на готовящуюся операцию

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ХАМАС пришел к атаке на Израиль в ответ на запланированную операцию, проводимую Тель-Авивом, как заявил Махмуд Мердави, член политического бюро палестинского движения. По разведывательным данным, полученным через силы сопротивления, Израиль уже активно готовился к этой операции.

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Сначала в планах была ликвидация лидеров сопротивления, а затем проведение военных действий в секторе Газа и других прилегающих регионах. Мердави объяснил, что данная атака началась в ответ на эти действия и ее конечная цель - обеспечить свободную и достойную жизнь палестинскому народу и национальный суверенитет.

Член политбюро ХАМАС также подчеркнул, что Израиль продолжает игнорировать палестинские интересы, и до тех пор, пока это не изменится, операции и сопротивление движения будут продолжаться. "Мы не остановимся, пока не будут признаны наши права в соответствии с международным правом," заверил он.

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Ранее было объявлено о начале израильских военных ударов по объектам бойцов ХАМАС в секторе Газа. Военные сообщили, что в настоящее время ЦАХАЛ проводит обширные операции против террористической организации ХАМАС в секторе Газа, и более подробная информация будет предоставлена в последующих сообщениях.

#новости
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