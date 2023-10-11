Атаковавший аэропорт в Пскове беспилотник сбили автоматами

Утром в среду, 11 октября, аэропорт Пскова столкнулся с потенциальной угрозой для безопасности воздушного движения. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) направился в сторону аэропорта, и его присутствие в воздушном пространстве вызвало беспокойство.

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По информации, полученной из надежного источника, наземные службы аэропорта заметили это. Однако, на тот момент, цели и место назначения беспилотника оставались неясными. Это потенциальная угроза, которая могла повлиять на нормальное функционирование аэропорта.

Для того чтобы нейтрализовать возможную угрозу, военные вмешались, и был применен огонь из автоматов для сбивания беспилотного летательного аппарата. В настоящее время, проводится расследование данного инцидента, с целью выяснить его происхождение и намерения.

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Такие события подчеркивают важность обеспечения безопасности воздушных аэропортов и необходимость постоянного мониторинга воздушных пространств. Администрация аэропорта и военные ведомства тщательно рассматривают данное происшествие, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и нормальное функционирование аэропорта в будущем.