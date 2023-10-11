В МАГАТЭ предупредили об угрозе эффекта грязной бомбы для Израиля и Палестины

Михаил Чудаков, заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), предупреждает о потенциальных последствиях, которые могут возникнуть в случае попадания снаряда по израильскому ядерному объекту. Он подчеркивает, что такое событие может стать инициатором эффекта грязной бомбы, что влечет за собой ужасные последствия. Чудаков выразил свою глубокую тревогу относительно ведущегося конфликта между Израилем и Палестиной, отмечая, что атаки на ядерные объекты представляют собой высокий риск для возникновения "грязных бомб". Особенно опасно, если такие снаряды достигнут хранилищ сухого топлива. Он также четко подчеркивает, что данная угроза связана исключительно с исследовательскими ядерными реакторами.

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В то же время, глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель поднимает вопрос о необходимости соблюдения Израилем международных гуманитарных норм в процессе осуществления своего права на самооборону. Он отмечает, что ЕС призывает все стороны конфликта к освобождению заложников и обеспечению доступа к продуктам питания, воде и медикаментам. Также он акцентирует внимание на важности политического разрешения напряженности, в целях разорвать цикл насилия и достичь мира в регионе.