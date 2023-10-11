В Израиле раскрыли сбои в безопасности перед атакой ХАМАС

Успех атаки ХАМАС на приграничные территории Израиля, расположенные близ сектора Газа, оказался возможным, в значительной степени, из-за серьезных недоразумений и недостатков в действиях израильских спецслужб. Эти органы безопасности проявили чрезмерную уверенность в работе систем дистанционного наблюдения за границей и в защите пограничных блокпостов, а также столкнулись с дефицитом разведывательной информации, предоставленной информаторами. Эту информацию предоставляют высокопоставленные чиновники израильских служб безопасности, как сообщает издание The New York Times (NYT).

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Среди других недостатков в системе безопасности отмечается неспособность контролировать важные каналы связи между лидерами палестинских военнослужащих, недостаточная надежность оборудования для наблюдения, которое бойцы смогли отключить, и неудовлетворительная аналитика в отношении правдивости перехваченных телефонных разговоров между лидерами ХАМАС. Эти ошибки привели к неверным суждениям о готовности ХАМАС к наступлению.

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Ранее американские эксперты разъяснили, что способность ХАМАС начать масштабную операцию на израильских территориях связана с отказом от использования цифровых технологий. Бывший замглавы национальной разведки США, Бет Саннер, выразила предположение о том, что группировка перешла к разделению на ячейки, которые разработали единый план вторжения, отказавшись от технических средств связи.