Разработан магнитоэлектрический материал для восстановления нервов

Команда ученых из Университета Райса достигла значительного прорыва в области медицинских исследований. Их последнее достижение - создание инновационного магнитоэлектрического материала, который обещает стать ключевым инструментом в восстановлении нервных клеток. Результаты этого исследования были опубликованы в престижном журнале Nature Materials.

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Суть этой технологии заключается в специальном материале, включающем пьезоэлектрический слой титаната циркония свинца, размещенный между двумя слоями металлических стеклянных сплавов. Чрезвычайная способность этого материала быстро намагничиваться и размагничиваться открывает двери для преобразования магнитных полей в электрический заряд в 120 раз быстрее, чем это способны сделать другие сопоставимые материалы.

Ученые предлагают использовать этот материал для точной дистанционной стимуляции нейронов, и они уже продемонстрировали его потенциал на животной модели мыши. В ходе эксперимента они успешно устранили повреждения в седалищном нерве подопытного животного. Это достижение может привести к значительному улучшению процедур нейростимуляции, делая их менее инвазивными и более эффективными.

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Кроме того, стоит отметить, что в октябре прошлого года, ученые из Оксфордского университета заявили о создании нервных клеток с использованием 3D-принтера. Это технологическое достижение планируется применять для воссоздания коры головного мозга, открывая новые перспективы в области медицинских исследований.