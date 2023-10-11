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NataVd
«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 16 рейсов
В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

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В среду, 11 октября, в трех московских аэропортах произошли серьезные нарушения в графике рейсов, затронув отмену и задержку 16 авиарейсов, согласно данным популярного сервиса "Яндекс.Расписания". В аэропорту Внуково, четыре рейса не смогли отправиться по установленному расписанию, и дополнительно, еще шесть рейсов были отменены. Аэропорт Домодедово тоже не остался в стороне от проблем, где четыре вылета были задержаны, и один из рейсов был полностью отменен. Аэропорт Шереметьево зарегистрировал лишь одну задержку и один из самолетов вылетел позже запланированного времени.

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Подчеркнуто, что в аэропорту Жуковского не сообщается о каких-либо нарушениях в графике рейсов, и также не раскрываются причины этого массового изменения в вылетах в столичных аэропортах.

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Важно отметить, что ранее произошел инцидент с самолетом российской авиакомпании Red Wings, который следовал из Екатеринбурга в Томск. Во время полета возникли проблемы с правым двигателем, однако благодаря профессиональным действиям экипажа, была осуществлена безопасная посадка, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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