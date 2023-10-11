Губернатор отреагировал на слова Володина о ссылке релокантов в Магадан

Губернатор Магаданской области, Сергей Носов, решил выразить свою позицию в ответ на заявление спикера Государственной Думы России, Вячеслава Володина, относительно россиян, поддержавших Украину в трудные времена. В своем ответе Носов утверждает, что Магаданская область не примет в своих пределах людей, которых он называет "подлецами и предателями", теми, кто решил покинуть Россию.

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Вячеслав Володин, согласно его словам, выразил мнение, что россиян, вернувшихся из-за границы после поддержки Украины, ожидает наказание. Он заявил, что будут приняты соответствующие меры. Володин также указал, что эту категорию россиян не ждет уют в своих домах, а Магадан может стать их новым местом пребывания. Он также упомянул о тех, кто проявлял радость по поводу атак на территорию России.

Сергей Носов подчеркнул, что "Колыма" (другое название Магаданской области) не желает принимать в своем крае людей с такими негативными характеристиками. Он считает, что стереотипы и клише должны остаться в прошлом. Носов подчеркнул важность избавления от них, особенно в контексте переселения. Губернатор отметил, что на Колыме живут настоящие патриоты страны, работающие на ее благо, и Магадан готов принимать грамотных, образованных и профессиональных граждан.

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Важно также упомянуть, что ранее президент России, Владимир Путин, подчеркнул, что никто не мешает гражданам, покинувшим страну в начале спецоперации, вернуться. Он подчеркнул, что граждане могут свободно выбирать, где жить, и никто не может лишить их гражданства или запретить въезд в Россию. Путин также описал ситуацию с "возвращенцами" словами "движуха пошла".