Стала известна дата отправки Бельгией истребителей F-16 Украине

Бельгия приняла на себя важное обязательство поставить Украине истребители F-16 к 2025 году. Эту новость озвучила глава Министерства Обороны Бельгии, Людивин Дедондер, в ходе интервью для радио Bel RTL.

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Людивин Дедондер, однако, оставила вопрос о точном количестве истребителей вне зоны публичного доступа, уточнив, что это зависит от увеличения мощности новых бельгийских истребителей F-35. Этот момент остается под рассмотрением.

Заметно, что Бельгия также подтвердила свое намерение продолжать активно поддерживать Украину, включая осуществление программ по обучению украинских пилотов и обслуживанию авиационного парка.

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Этот анонс произошел вслед за сообщением премьер-министра Дании, Метте Фредериксен, о начале работ по расширению коалиции, задействованной в поставке американских истребителей F-16 в Украину.