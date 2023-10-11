реклама
Бельгия приняла на себя важное обязательство поставить Украине истребители F-16 к 2025 году. Эту новость озвучила глава Министерства Обороны Бельгии, Людивин Дедондер, в ходе интервью для радио Bel RTL.
реклама
Людивин Дедондер, однако, оставила вопрос о точном количестве истребителей вне зоны публичного доступа, уточнив, что это зависит от увеличения мощности новых бельгийских истребителей F-35. Этот момент остается под рассмотрением.
Заметно, что Бельгия также подтвердила свое намерение продолжать активно поддерживать Украину, включая осуществление программ по обучению украинских пилотов и обслуживанию авиационного парка.
Этот анонс произошел вслед за сообщением премьер-министра Дании, Метте Фредериксен, о начале работ по расширению коалиции, задействованной в поставке американских истребителей F-16 в Украину.