Компании предупредили о невозможности вывоза грузов через Дальний Восток

Российские компании выразили стремление увеличить объем перевозок грузов через Восточный полигон, который включает в себя Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. Этот амбициозный план представляет собой вызов даже после завершения планируемой модернизации инфраструктуры. Эта информация стала известна благодаря индикативному прогнозу грузовой базы, разработанному Министерством транспорта и Российскими железными дорогами, о котором сообщает газета "Коммерсантъ".

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Согласно прогнозу, мощность Восточного полигона должна будет увеличиться до 210 миллионов тонн к 2031 году и далее до 255 миллионов тонн к 2035 году. Тем не менее грузоотправители заявляют о намного большем спросе на перевозки, составляющем 537,2 миллиона тонн и 552,5 миллиона тонн соответственно. Эти цифры заметно превышают проектные мощности. Кроме того, на 2024 год планируется достичь лишь 180 миллионов тонн перевозок в рамках второго этапа модернизации, а планы на третий этап пока не утверждены.

Компании, особенно угольные, выразили сомнения в том, что планируемые расширения Восточного полигона будут достаточными для удовлетворения спроса. Они предупреждают, что маршрут может быть перегружен в настоящих условиях. Основной долей дополнительного спроса являются угольные компании, которые планируют перевозить большой объем угля для экспорта, составляя 96,3% от общего объема к 2031 году и 97% к 2035 году.

На данный момент только Кемеровская область планирует отправить значительное количество угля - 136,6 миллиона тонн в 2031 году и 138,6 миллиона тонн в 2035 году. Эти цифры заметно превышают пропускные способности маршрута на 70 миллионов и 67,2 миллиона тонн соответственно. Хакасия (66,4 миллиона и 68,9 миллиона) и Амурская область (47,1 миллиона на оба срока) также не укладываются в установленные квоты.

Михаил Бурмистров, глава "Infoline-Аналитики", предполагает, что угольные компании могут использовать это как сигнал о проблемах с вывозом, скорее чем представлять реальные планы, учитывая наличие альтернативных маршрутов, таких как отправка угля через южные и северо-западные порты, которые могут предоставить более выгодные условия для перевозок.

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Нельзя также не упомянуть, что в марте этого года Генеральная прокуратура России сообщила о значительных нарушениях сроков в ходе первого этапа реконструкции Восточного полигона, что создает серьезные угрозы для реализации всего проекта, и это является хронической проблемой.