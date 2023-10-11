В России нашли решение с самолетами на смену Ан-72 и Ан-26

Министр обороны России, Сергей Шойгу, объявил о нахождении решения для замены устаревших самолетов Ан-72 и Ан-26 новым транспортным средством. Это важное заявление было сделано в ходе его визита на предприятие "Авиастар" в Ульяновске, где осуществляется производство Ил-76МД-90А и проводится ремонт Ан-124-100.

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В своем выступлении, министр Шойгу подчеркнул важность данного решения, отметив, что это был долгожданный момент. Он также подчеркнул, что решение о замене устаревших самолетов уже принято, и теперь главной задачей является определение конкретных сроков и скорости внедрения нового транспортного средства.

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Важно отметить, что в августе текущего года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А Министерству обороны России, что стало важным шагом в реализации данного решения.