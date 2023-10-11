В ХАМАС допустили гибель части заложников из-за ударов по сектору Газа

В результате ответных ударов, проведенных после нападения палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» на Израиль, появилась информация о возможной гибели части заложников. Эту тревожную новость озвучил Басем Наим, глава отдела внешних связей ХАМАС, в комментарии для информационного ресурса «Лента.ру».

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Согласно его словам, в настоящий момент ХАМАС сталкивается с серьезными трудностями в установлении точного числа заложников с российским гражданством, а также их пола и возраста. Причиной этой неопределенности являются продолжающиеся военные действия, которые мешают надлежащему сбору информации. Кроме того, стоит отметить, что в атаке и захвате заложников в Израиле принимали участие различные группировки, и хотя ХАМАС поддерживает связь с ними, обстановка остается сложной.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что интенсивные бомбардировки и наступление со стороны Израиля оказывают такое высокое давление на ситуацию, что даже сами представители группировки не могут гарантировать, что некоторые из заложников не пострадали в результате бомбардировок.

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Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви также высказал предположение, что среди заложников палестинцев могут быть лица с российским гражданством. Эту точку зрения разделяют и представители ХАМАС. Однако российская дипломатическая миссия в Палестине пока не смогла подтвердить эту информацию. В дополнение к этому, стало известно, что в результате нападения на ХАМАС 10 октября погибли четверо российских граждан, что лишь подчеркивает серьезность событий в регионе.