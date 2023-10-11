Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Представитель ХАМАС Наим допустил гибель части заложников из-за ударов по Газе
В ХАМАС допустили гибель части заложников из-за ударов по сектору Газа

реклама

В результате ответных ударов, проведенных после нападения палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» на Израиль, появилась информация о возможной гибели части заложников. Эту тревожную новость озвучил Басем Наим, глава отдела внешних связей ХАМАС, в комментарии для информационного ресурса «Лента.ру».

реклама

Согласно его словам, в настоящий момент ХАМАС сталкивается с серьезными трудностями в установлении точного числа заложников с российским гражданством, а также их пола и возраста. Причиной этой неопределенности являются продолжающиеся военные действия, которые мешают надлежащему сбору информации. Кроме того, стоит отметить, что в атаке и захвате заложников в Израиле принимали участие различные группировки, и хотя ХАМАС поддерживает связь с ними, обстановка остается сложной.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что интенсивные бомбардировки и наступление со стороны Израиля оказывают такое высокое давление на ситуацию, что даже сами представители группировки не могут гарантировать, что некоторые из заложников не пострадали в результате бомбардировок.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви также высказал предположение, что среди заложников палестинцев могут быть лица с российским гражданством. Эту точку зрения разделяют и представители ХАМАС. Однако российская дипломатическая миссия в Палестине пока не смогла подтвердить эту информацию. В дополнение к этому, стало известно, что в результате нападения на ХАМАС 10 октября погибли четверо российских граждан, что лишь подчеркивает серьезность событий в регионе.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
15
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
12
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
3
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
10
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
2
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
3
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
6
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
Мобильные водительские права появятся в Samsung Wallet
+

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
16
США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
10
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
95
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
9
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Конфликт между Палестиной и Израилем приведет к росту цен на нефть и "подожжет" всю Азию — АТ
7
Самая большая и самая маленькая мышца в организме
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
11:58
И вот чтобы никто никуда не вылез и не поколотил всех израилитян, там можно сделать Мариуполь. Евреи красных линий не проводят и протесты не выражают. Они уже назвали арабов недочеловеками, закопать х...
ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных функционеров ХАМАС
Truth Seeker
11:58
Всю нацию
Зеленский опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлечёт внимание мира от Украины
OgoGoLog
11:57
Политический лох приводит в пример политических трупов. Какая ирония.
Российская армия перешла в наступление на нескольких участках линии соприкосновения
Truth Seeker
11:57
Не только японцы, большинство стран в мире "рабы" поп-культуры США, в том числе и РФ. Ну и самое главное, уровень жизни в Японии выше чем в РФ или в других странах изгоев
Зеленский опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлечёт внимание мира от Украины
Чato-Бoт
11:56
С 4 утра не прерывно работает арта. Сейчас к ней подключились ВКС РФ. С рассветом противник замер. ожидая волну штурмов. Погода хорошая, работают как наши, так и их птички. РЭБ ВСУ лупит на полную. Си...
Российская армия перешла в наступление на нескольких участках линии соприкосновения
OgoGoLog
11:56
И ты скорее всего Петька из анекдота про нюанс, а Василий Иванович - суровая реальность. xD
В России надеются освоить производство 28-нм чипов к 2027 году
Чato-Бoт
11:55
Некроина -цэ европка!
Треть россиян плохо относится к ушедшим иностранным брендам – данные опроса
Артём Николаев
11:54
А что плохого в сонибоях?
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
Truth Seeker
11:51
Глубинный народ ещё на дорос до благ западной цивилизации
Треть россиян плохо относится к ушедшим иностранным брендам – данные опроса
OgoGoLog
11:51
"По чём нынче пучок укропа?" (С) EC
Зеленский опасается, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлечёт внимание мира от Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем