В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Решение Михаила Фридмана, сооснователя Альфа-банка, вернуться в Россию стало объектом внимания общественности и СМИ. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что это возвращение не имеет ничего необычного или загадочного. По его словам, Михаил Фридман является гражданином Российской Федерации и, как таковой, имеет полное право на свободное передвижение и проживание в стране, как любой другой гражданин.

реклама

Интересно, что перед этим появилась информация о том, что Фридман переехал в Израиль, но при этом намеревается регулярно посещать Россию. Эта информация была подтверждена официальным заявлением пресс-службы Альфа-банка.

Забавно также отметить, что за несколько дней до его возвращения в Россию, адвокат Михаила Фридмана, Александр Добровинский, заявил, что бизнесмен проводит неофициальные переговоры с целью оценить реакцию правоохранительных органов на его появление в стране. Это связано с ранее опубликованными сообщениями о его пожертвованиях в пользу Украины, которые могли вызвать интерес со стороны властей.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, возвращение Михаила Фридмана в Россию оказалось не столь сенсационным событием, каким его могли представить некоторые источники, и подчеркивает его статус гражданина России и его права на свободное передвижение.