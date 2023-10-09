Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

Израиль отрицает получение предупреждений от Египта о возможных атаках со стороны ХАМАС. Канцелярия премьер-министра Израиля, Биньямина Нетаньяху, опровергла информацию о том, что он был предварительно оповещен о планах атаки со стороны ХАМАС, как сообщило РИА Новости.

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Канцелярия утверждает: "Сообщение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил информацию от Египта, является абсолютно ложным."

Особо подчеркивается, что премьер-министр не поддерживал контакты и не встречался с главой египетской разведки ни косвенно, ни напрямую с момента образования правительства.

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Ранее, египетская разведка утверждала, что предостерегала израильские власти о возможной угрозе со стороны сектора Газа и радикальной группировки ХАМАС. Представитель египетской разведки отметил, что Израиль не должен был недооценивать серьезность этих предупреждений.