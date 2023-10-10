Во Франции выразили беспокойство по поводу политических уступок со стороны Парижа перед Берлином

Сегодня лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо объявил о завершении долгосрочного союза между Францией и Германией. Новость была опубликована агентством РИА Новости.

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В своем заявлении Филиппо отметил, что "Пары Франция — Германия больше не существует". Он подчеркнул, что теперь действительным союзом является отношение "хозяин — раб". Политик выразил беспокойство по поводу политических уступок со стороны Парижа перед Берлином, отмечая, что немецкие власти придерживаются своих национальных интересов.

Филиппо также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, подчиняется интересам других стран, включая Вашингтон и Брюссель.

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Ранее председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам, Дэвид Макаллистер, отметил, что в последнее время наблюдается недостаток координации между Францией и Германией, что оказывает влияние на их взаимодействие, в том числе и в поддержке Украины.