Нурмагомедов выступил в поддержку Палестины

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выразил свою поддержку Палестине в Instagram, несмотря на запрет социальной сети в России. Спортсмен опубликовал пост, на котором изобразил флаг Палестины, красное сердце и две поднятые ладони в знак солидарности. Также он приложил видео с выдержками из Корана к своей публикации.

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В ответ на обстрел территории Израиля палестинскими радикалами из сектора Газа, Армия обороны Израиля начала военную операцию. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние военного конфликта».

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Хабиб Нурмагомедов, трижды защищавший титул чемпиона UFC в легком весе, завершил свою успешную карьеру после 29 побед в 29 профессиональных поединках. Он также известен как один из самых популярных спортсменов среди мусульман и высказывал свою позицию в отношении заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, которые, по его мнению, оскорбляют чувства верующих.