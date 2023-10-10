На Украине заявили о нехватке угля для предстоящей зимы

Украина столкнулась с серьезным угольным кризисом, не имея возможности накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля к началу зимы. Эту информацию озвучил Юрий Бойко, член наблюдательного совета компании "Укрэнерго", в беседе с информационным агентством "Укринформ".

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Согласно Бойко, изначально Киев планировал достичь данной цели к 15 октября, но сейчас становится ясно, что это выполнить не удастся. Для заполнения дефицита угля активно идет импорт из-за рубежа. Очевидно, что добыча на внутренних государственных шахтах и частных угледобывающих предприятиях недостаточна, чтобы обеспечить страну необходимыми запасами угля, необходимыми для справления с зимними потребностями. В результате уже начались поставки первых партий угля из Польши.

Кроме того, Бойко отметил, что также планируется импортировать уголь из Казахстана, чтобы смягчить угольную кризисную ситуацию.

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Ранее глава Министерства энергетики Украины, Герман Галущенко, призвал жителей страны активно готовиться к зиме, включая закупку генераторов, предупреждая об ожидаемых проблемах с электроснабжением в ближайшие месяцы.