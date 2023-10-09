Стала известна реакция Чубайса на вопрос о вылете из Израиля

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, предположительно замеченный в израильском аэропорту, отказался от комментариев для журналистов, касающихся его планов на вылет из страны. Это произошло согласно сообщению Telegram-канала SHOT.

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Согласно информации, полученной от источников, Чубайс завершил разговор по телефону, не раскрывая конкретного пункта назначения после вылета из аэропорта Тель-Авива.

Предварительно в сети появилась фотография мужчины, сильно напоминающего Анатолия Чубайса, в сопровождении его супруги Авдотьи Смирновой.

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Ранее в мае, в СМИ появилась информация о том, что Чубайс и его жена рассматривают возможность получения гражданства Израиля, находясь в МВД этой страны. Однако, позже бывший глава "Роснано" опроверг эти слухи, утверждая, что он не собирается обменивать временное удостоверение личности в Израиле на постоянное.