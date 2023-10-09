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Россия возобновляет экспорт дизельного топлива, учитывая важность обеспечения внутреннего рынка на уровне не менее 50% от производимых объемов. Эту новость объявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, согласно информации от агентства "Интерфакс".
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"Мы восстанавливаем экспорт в соответствии с ранее оговоренными объемами, придерживаясь цели обеспечения внутреннего рынка не менее чем на половину объемов производства", - подчеркнул Шульгинов, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак объявил о частичном снятии запрета на экспорт топлива, объясняя это необходимостью предотвратить перегрузку систем хранения и, как следствие, уменьшение объемов переработки.
Шульгинов также подчеркнул, что действия правительства России по стабилизации рынка топлива уже привели к снижению цен на заправочных станциях.