В Минэнерго раскрыли объем поставок дизеля за рубеж

Россия возобновляет экспорт дизельного топлива, учитывая важность обеспечения внутреннего рынка на уровне не менее 50% от производимых объемов. Эту новость объявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, согласно информации от агентства "Интерфакс".

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"Мы восстанавливаем экспорт в соответствии с ранее оговоренными объемами, придерживаясь цели обеспечения внутреннего рынка не менее чем на половину объемов производства", - подчеркнул Шульгинов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объявил о частичном снятии запрета на экспорт топлива, объясняя это необходимостью предотвратить перегрузку систем хранения и, как следствие, уменьшение объемов переработки.

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Шульгинов также подчеркнул, что действия правительства России по стабилизации рынка топлива уже привели к снижению цен на заправочных станциях.