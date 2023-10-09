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NataVd
Рубль начал расти после достижения минимальных отметок с марта 2022 года
Доллар упал ниже отметки в 99 рублей

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Произошло важное событие на московской финансовой арене: 9 октября курс доллара на Московской бирже резко упал и закрылся ниже отметки в 99 рублей. Утром этого дня доллар стоил 100,16 рубля и достигал максимума в 102,34 рубля, однако к вечеру его стоимость снизилась до 99,5 рубля, а минимальная цена упала до 98,84 рубля. Общий объем дневных торгов составил более 136 миллиардов рублей.

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Подобное движение также затронуло евро, которое упало до 105 рублей к вечеру, после того как его максимальная стоимость достигла 108 рублей.

Экономические эксперты отмечают, что на курс российской валюты сильно влияют не только финансовые, но и политические факторы. Специалисты не исключают, что власти могут предпринять дополнительные шаги для укрепления рубля и его удержания ниже 100 рублей.

Аналитик Андрей Верников подчеркивает, что правительство нацелено на снижение курса доллара до диапазона 85-92 рубля с помощью валютных интервенций, при этом стремится сохранить свою стратегию от спекулянтов.

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Помощник президента России, Максим Орешкин, не уточняет конкретные сроки, но указывает на возможное повышение курса рубля в будущем. Ранее он высказывал критику в адрес Центробанка за медленное повышение ключевой ставки и увидел основную причину ослабления рубля в мягкой денежно-кредитной политике регулятора.

#новости
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