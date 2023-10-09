В России нашли способ уйти от расчета в долларах в торговле

Возможной альтернативой использованию долларов в мировой торговле может стать система бартера. По словам главы Минпромторга России, Дениса Мантурова, такой метод расчетов с партнерами может быть более эффективным. Эту идею он представил в ходе пленарной сессии на форуме Innofood.

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Мантуров предложил обмениваться товарами как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую, учитывая их физический объем. Он подчеркнул важность взаимодополняемости стран и возможность обмена товарами, что позволит избежать использования доллара.

Министерство финансов также рассматривало идею перехода к бартеру вместо использования валюты во внешней торговле еще летом 2022 года. Глава Минфина, Антон Силуанов, видел натуральный обмен товарами как один из способов уменьшить риски, связанные с валютными колебаниями.

Россия уже достигла соглашений о бартере с Турцией и Ираном. Это может быть полезным в случае введения санкций или ограничений на использование платежных систем.

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Использование бартера в международной торговле регулируется Федеральным законом "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". Этот закон позволяет обменивать товарами при равной их стоимости и требует компенсации разницы, если возникает ценовой диспаритет. Федеральная таможенная служба (ФТС) регулирует такие сделки.