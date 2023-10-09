В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

Российские ученые разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с рабочим названием ММ-1, созданный из пенопласта, который остается незаметным для радиоэлектронных систем борьбы (РЭБ). Эту информацию предоставил представитель инновационного технологического центра TsAGIStart, расположенного в технопарке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского, в беседе с ТАСС.

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По его словам, этот летающий аппарат обладает максимальной радиопрозрачностью и не имеет деталей, которые могли бы вызвать помехи в работе радиоэлектронных систем. Это позволяет БПЛА успешно маневрировать в условиях радиоэлектронной борьбы. Внутри аппарата преобладают не металлические, а стеклопластиковые детали, с минимальным количеством металлических компонентов.

Скорость ММ-1 может достигать 100 км/ч, а максимальная полезная нагрузка составляет до пяти килограммов. Управление осуществляется от первого лица, с помощью камеры, расположенной спереди. Этот тип летательных аппаратов с управлением от первого лица не имеет аналогов в России. Напомним, что подобные устройства польского и украинского производства уже используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), как отмечает представитель TsAGIStart.

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Ранее сообщалось, что новые комплексы РБ-109А "Былина", предназначенные для повышения эффективности средств радиоэлектронной борьбы, поступят в Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2025 году. Эти комплексы в настоящее время проходят испытательную эксплуатацию и могут быть введены в действие к 2024 году.