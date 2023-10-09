В России раскрыли главное преимущество ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Александр Спиридонов, выразил свои комментарии относительно успешного завершения последних испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В эксклюзивном интервью для информационного портала «Лентой.ру», депутат выделил ключевые аспекты этого нового оружия.

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Спиридонов подчеркнул, что наиболее значительным преимуществом "Буревестника" является его способность действовать на практике с неограниченным радиусом, что делает его уникальным среди других систем. Важной также является его возможность проводить продолжительные периоды в воздухе, ожидая команды для активации, а его компактные размеры и низкий профиль полета делают его неуловимой целью. Стоит отметить, что ракета может нести атомную боеголовку.

Парламентарий отметил, что принцип функционирования двигательной системы "Буревестника" представляет собой техническую сложность, которая была реализована успешно.

"Буревестник" представляет собой абсолютно уникальный ракетный комплекс с миниатюрной ядерной установкой, который не имеет параллелей в мировой практике и, вероятно, не будет иметь в обозримом будущем. Слова депутата подчеркнули, что эта новость о успешных испытаниях "Буревестника" несомненно вызвала тревожные реакции у потенциальных противников. Это произошло после заявления российского президента Владимира Путина на форуме клуба «Валдай», в котором он объявил о завершении последних успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», подчеркивая ее мировое значение.

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Оценивая текущую ситуацию, военный аналитик и полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что "Буревестник" представляет собой один из элементов стратегии сдерживания потенциальных противников, особенно учитывая наличие у него ядерной боеголовки. Литовкин отметил, что потенциальные противники хорошо осведомлены об этой новой возможности и должны учесть ее в своих стратегических расчетах.