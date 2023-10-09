В Грузии оценили угрозу госпереворота

Представитель Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Хвича Бегиашвили предупреждает о реальной угрозе госпереворота. Это оценку он дал в беседе с РИА Новости.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день угроза остается актуальной, и СГБ активно работает для ее предотвращения. Бегиашвили также уточнил, что расследование ведется по статьям о подготовке террористического акта и попытке свержения власти с применением насилия.

Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта», обратил внимание на необходимость предотвращения украинизации страны и подчеркнул решимость грузинских властей защищать суверенитет и независимость, не позволяя провоцировать беспорядки. Он также отметил, что некоторые лица серьезно готовились к революции.

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В предшествующих заявлениях Кобахидзе потребовал, чтобы США предоставили разъяснения относительно финансирования тренингов, проводимых Агентством USAID, которые направлены на подготовку грузинских граждан к возможным беспорядкам и попыткам свергнуть власть.