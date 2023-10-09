В России спрогнозировали дальнейшее падение рубля

Главный аналитик отдела исследования инвестиционных стратегий в компании "Альфа-Форекс", Спартак Соболев, высказал свое мнение о курсе доллара в ближайшей перспективе. Соболев предсказал, что к середине октября доллар может подняться до 104 рублей, и его прогноз опубликован в "Известиях".

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Соболев также отметил важность данных о торговом балансе России за август и отчета по инфляции за сентябрь, которые сильно влияют на курс рубля. Эти факторы могут вызвать как укрепление, так и ослабление национальной валюты по отношению к ведущим мировым валютам. Аналитик также прогнозирует, что до конца недели мы увидим колебания доллара в диапазоне 98-104 рубля, евро - 104-108 рублей, а юаня - 13,45-14,50 рубля.

Спартак Соболев подчеркнул, что одной из основных причин высокой волатильности рубля является растущая геополитическая напряженность в мире. Если бы не это, то высокая ключевая ставка Центробанка могла бы привести к большему притоку "горячего" капитала, что поддержало бы российский рубль.

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Сегодня, 9 октября, курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил отметку в 102 рубля. В пике торгов доллар достиг отметки в 102,28 рубля, но к 15:00 по московскому времени немного снизился до 102,15 рубля. Несмотря на это, общий прирост за день составил 1,75 процента.