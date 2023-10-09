В Севастополе усилят систему оповещения населения при воздушной тревоге

Севастополь усилит системы оповещения при воздушной тревоге. Об этом объявил глава города Михаил Развожаев после проведенного Аппаратного совещания в Telegram-канале.

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Важным шагом станет установка информационных плакатов на остановках общественного транспорта, которые будут сообщать пассажирам о наличии временных укрытий в случае воздушной тревоги. Развожаев подчеркнул необходимость обеспечения доступности убежищ для всех граждан города, чтобы избежать недопонимания и обеспечить безопасность в период тревоги.

Власти также приняли решение о том, что общественный транспорт не будет покидать остановки после высадки пассажиров при срабатывании сигнала воздушной тревоги. Это сделано с целью обеспечения возможности продолжения поездки после завершения тревоги.

Для водителей города была разработана специальная памятка о безопасности, в которой содержатся указания о запрете высаживать пассажиров у промышленных и военных объектов, а также на заправках. Водителям пригородных маршрутов дано указание доставлять пассажиров до ближайших населенных пунктов.

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Последний случай воздушной тревоги в Севастополе произошел 6 октября, когда ПВО успешно отразили атаку воздушных целей со стороны моря.