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NataVd
Армия Израиля сообщила о возвращении территорий вдоль границы с сектором Газа
Армия Израиля сообщила о возвращении под контроль населенных пунктов

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Израильская армия возвратила контроль над приграничными населенными пунктами, несмотря на потенциальное присутствие бойцов ХАМАС. Главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари, официально объявил об этом шаге, подчеркнув, что в настоящее время в городах нет активных боевых действий, но ситуация остается небезопасной из-за возможного наличия террористов.

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Контр-адмирал Хагари также отметил, что в последние несколько часов столкновения между израильскими силами и сектором Газа были редкими.

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Предварительно сообщалось, что израильская военная операция проводится в городе Сдерот на юге страны с целью ликвидации бойцов ХАМАС.

#новости
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