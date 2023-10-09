Армия Израиля сообщила о возвращении под контроль населенных пунктов

Израильская армия возвратила контроль над приграничными населенными пунктами, несмотря на потенциальное присутствие бойцов ХАМАС. Главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контр-адмирал Даниэль Хагари, официально объявил об этом шаге, подчеркнув, что в настоящее время в городах нет активных боевых действий, но ситуация остается небезопасной из-за возможного наличия террористов.

реклама

Контр-адмирал Хагари также отметил, что в последние несколько часов столкновения между израильскими силами и сектором Газа были редкими.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предварительно сообщалось, что израильская военная операция проводится в городе Сдерот на юге страны с целью ликвидации бойцов ХАМАС.