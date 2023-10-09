Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине

Федеральное правительство Германии вступило в процесс пересмотра своего решения о предоставлении финансовой и гуманитарной помощи Палестине. Это решение было оглашено министром по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ, Свеньей Шульце, и стало предметом интереса в мировых новостях, как пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

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Министр Шульце выразила важность того, чтобы помощь, направляемая на палестинские территории, не поддерживала террористические действия, и подчеркнула, что основная цель пересмотра - это определить, каким образом проекты Германии на палестинских территориях могут способствовать укреплению мира в регионе и гарантировать безопасность Израилю.

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Согласно сообщению в Sueddeutsche Zeitung, в прошлом году Германия выделила огромную сумму в размере 340 миллионов евро на гуманитарную помощь Палестине. Однако, после обнаружения американских автоматов в руках палестинцев, вызвавших волнения, решение о продолжении этой помощи подверглось серьезному обсуждению в контексте обеспечения мира и безопасности в регионе.