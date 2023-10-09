Стали известны возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

В последней декаде октября ожидается значимое событие - встреча по Украине, которая может состояться в Турции. Это решение находится в стадии активного согласования через дипломатические каналы, как сообщил РИА Новости, ссылаясь на источник в Анкаре.

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Пока нет точной установленной даты для этой встречи, однако собеседник агентства уточнил, что вероятно она будет организована в последней декаде октября.

Важно отметить, что агентство Bloomberg ранее доложило о подготовке Турцией международной встречи по Украине, запланированной на октябрь. По информации Bloomberg, мероприятие должно состояться в Стамбуле, но Россия не входит в список приглашенных стран. Эта встреча сравнивается с предыдущими переговорами, аналогично проводившимися в Копенгагене и Джидде, где обсуждалась так называемая "формула Зеленского".

Предвидится, что в данном мероприятии примут участие советники по национальной безопасности из разных стран, включая советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

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Кроме того, стоит отметить, что 5 октября источник РИА Новости выразил мнение о том, что большинство стран используют различные методы, включая давление, шантаж и мошенничество, чтобы втянуть Владимира Зеленского в обсуждение "формулы мира". Эта инициатива Зеленского, как подчеркивается, включает десять пунктов, большинство из которых направлены против Москвы, и половина из них представляют ультимативные требования, включая признание границ 1991 года, вывод войск, выплату репараций и создание трибунала.