В ЕП заявили о поддержке Зеленского на выборах президента Украины

Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки выразили категорическую поддержку Владимиру Зеленскому, заявив, что в случае возможных президентских выборов на Украине они будут на его стороне. Это сообщение было сделано депутатами Европарламента (ЕП) в эксклюзивном интервью "Известиям".

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Депутат ЕП от Франции, Тьерри Мариани, подчеркнул, что считает маловероятным, что ЕС окажет поддержку какому-либо другому кандидату, утверждая, что Зеленский для Европы - это неотъемлемая часть Украины.

Гуннар Бек, представитель Германии в ЕП, подчеркнул, что в глазах ЕС Владимир Зеленский - это символ Украины, и что Запад стремится видеть Украину как единую нацию, без политических расколов.

Иван Вилибор Синчич, депутат Европарламента из Хорватии, указал на влияние Соединенных Штатов в данном вопросе, говоря о Европе как о "марионетке" в этой ситуации.

Пока официальное решение о дате выборов не принято, однако депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (которого внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что они могут состояться в марте или мае следующего года.

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Важно отметить, что ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил об исключении расходов на проведение выборов из государственного бюджета Украины на 2024 год.