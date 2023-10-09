В США назвали главную ошибку разведки Израиля

Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал эксклюзивное мнение о критической погрешности, допущенной разведслужбами Израиля, которая привела к невозможности предсказать атаку организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) - всё из-за их страсти к искусственному интеллекту (ИИ). Своими рассуждениями он поделился в эксклюзивной статье для Consortium News.

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По высказанному Риттеру мнению, ХАМАС успешно контролировал информационные потоки, собираемые израильскими разведывательными службами. Израиль вложил миллиарды долларов в сбор разнообразных разведданных данных в секторе Газа, однако объем информации стал слишком огромным для анализа с помощью традиционных методов, основанных на человеческом интеллекте. Поэтому израильским спецслужбам пришлось внедрить искусственный интеллект, и этот ход оказался успешным в операции "Стражи стен" против ХАМАС.

Согласно эксклюзивным заявлениям бывшего американского разведчика, открытое использование Израилем подобных технологий могло повлиять на то, как ХАМАС скрывал свои коммуникации и воспользовался мобильными телефонами, компьютерами и другими источниками разведданных данных. Тем не менее, ХАМАС продолжал придерживаться тщательно разработанной стратегии дезинформации.

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Следует также отметить, что Совет Безопасности ООН провел закрытую сессию, посвященную обострению ситуации в секторе Газа. Этот формат заседания предоставляет участникам более широкие возможности для конфиденциальных дискуссий, в отличие от открытых встреч с публичными заявлениями.