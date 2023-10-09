В США раскритиковали миграционную политику Байдена

Политика президента США Джо Байдена столкнулась с критикой и вызвала серьезный миграционный кризис, оказывая при этом негативное воздействие на Украину, как отмечает колумнист Марк Тиссен в своей статье для The Washington Post (WP).

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Тиссен подчеркивает, что американские консерваторы настойчиво утверждают, что президент Байден слишком сосредотачивается на защите украинских границ в ущерб национальным интересам США. По его мнению, это привело к возникновению "самого тяжелого кризиса на границе" в истории страны.

Журналист отмечает, что глава Белого дома имел возможность строго соблюдать существующие законы в области миграции и усиливать граничные меры, но выбрал иной путь. Это привело к ухудшению ситуации и снижению поддержки Вооруженных сил Украины со стороны республиканцев.

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Тиссен предупреждает, что при сохранении такой политики ситуация на границе будет только ухудшаться, а Украина будет вынуждена расплачиваться за это. В то же время Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, несмотря на мнения республиканцев в Конгрессе, и заверил союзников из стран G7 и других европейских государств в своей поддержке Украины на мировой арене.