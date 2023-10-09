Жители Тель-Авива начали массово скупать продукты в магазинах

В связи с усилением конфликта с сектором Газа, жители Тель-Авива столкнулись с неожиданным наплывом паничных покупателей в местных магазинах, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

Информация говорит о постепенном исчезновении товаров с прилавков, таких как хлеб, молоко, яйца, макароны, крупы и вода. В ряде магазинов введены ограничения на продажу, например, один пакет молока на человека. Полки с овощами и фруктами остаются пустыми, что свидетельствует о росте беспокойства среди населения.

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Сотрудники магазинов подтверждают, что люди в определенной степени попали в состояние паники, что проявляется в массовых закупках продуктов на будущее.

События утра 7 октября стали началом новой волны конфликта, когда израильская армия объявила о ракетных обстрелах со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это, Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние военного конфликта.

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Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и выразил непоколебимую поддержку со стороны США. Министр следит за ситуацией в Израиле и обещает предоставить необходимую помощь стране в это непростое время.